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- Irak'ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü 10 yaralı
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü 10 yaralı
Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Diyala kentinde düzenlediği saldırıda 6 kişi öldüğü, 10 kişi yaralandı.
- AA
- 26.10.2021 - 23:55
Yerel medyada çıkan haberlere göre, DEAŞ, ülkenin doğusundaki Diyala'ya bağlı Reşad köyünde sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.