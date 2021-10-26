Irak'ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü 10 yaralı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Diyala kentinde düzenlediği saldırıda 6 kişi öldüğü, 10 kişi yaralandı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, DEAŞ, ülkenin doğusundaki Diyala'ya bağlı Reşad köyünde sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.