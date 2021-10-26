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    Irak'ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü 10 yaralı

    Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Diyala kentinde düzenlediği saldırıda 6 kişi öldüğü, 10 kişi yaralandı.
    • AA
    • 26.10.2021 - 23:55
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    Irak'ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü 10 yaralı

    Yerel medyada çıkan haberlere göre, DEAŞ, ülkenin doğusundaki Diyala'ya bağlı Reşad köyünde sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi.

    6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

    Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

    Irak ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü 10 yaralı #1

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