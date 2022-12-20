Irak'ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü

Köye saldırı düzenleyen DEAŞ'lı teröristler, 8 can kaybına ve 3 yaralanmaya yol açtı.

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta sivilleri hedef aldı.

Teröristler, Diyala kentindeki Albu Bali köyüne saldırı düzenledi.

Silahlı saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

DEAŞ'tan köye kanlı saldırı

Diyala'ya bağlı Halis İlçesi Kaymakamı Uday el-Hadran, DEAŞ'lı teröristlerin köye üç ayrı koldan saldırı düzenlediğini söyledi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Hadran, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını belirtti.

Irak'ta 2014'te yaşananlar

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

İbadi'nin açıklaması: Zafer kazandık

Irak'ın eski Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

AA'nın haberine göre, bu açıklamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.