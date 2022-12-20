Petrol
80.25
0.56%
Euro
19.806
0.12%
Dolar
18.6585
0.05%
Altın
1.082
1.06%
Borsa
5437
0.00%
Bitcoin
319.629
0.56%
BTXN Coin
7.98
-4.54%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Irak'ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü

    Köye saldırı düzenleyen DEAŞ'lı teröristler, 8 can kaybına ve 3 yaralanmaya yol açtı.
    • 20.12.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Irak'ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü

    Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta sivilleri hedef aldı.

    Teröristler, Diyala kentindeki Albu Bali köyüne saldırı düzenledi.

    Silahlı saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

    DEAŞ'tan köye kanlı saldırı

    Diyala'ya bağlı Halis İlçesi Kaymakamı Uday el-Hadran, DEAŞ'lı teröristlerin köye üç ayrı koldan saldırı düzenlediğini söyledi.

    Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Hadran, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını belirtti.

    Irak'ta 2014'te yaşananlar

    Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

    Irak ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü #1

    İbadi'nin açıklaması: Zafer kazandık

    Irak'ın eski Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

    AA'nın haberine göre, bu açıklamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

    Irak ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü #2

    Irak ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü #3

    Irak ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü #4

    Irak ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü #5

    Irak ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü #6

    Irak ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü #7

    Irak ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü #8

    Irak ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü #9

    Irak ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü #10

    Irak ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü #11


    İzmir'de beyzbol sopalı saldırıda taksiciye hapis istemi
    3. Sayfa

    İzmir'de beyzbol sopalı saldırıda taksiciye hapis istemi

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Joseph Conrad'un okunası kısa klasiği: Yarın
    Kitap

    Joseph Conrad'un okunası kısa klasiği: Yarın

    Görüş Bildir