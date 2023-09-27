Irak'ta düğün salonunda yangın faciası: 100 ölü, 150 yaralı Musul'da bir düğün salonunda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

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AA

Irak'ın Musul kentinde bir düğünde salonunda facia yaşandı.

Irak haber ajansı INA'nın Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Musul’un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangında 100 kişi öldü

Yangında ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari’nin de bölgeye gideceği belirtildi.

İnsanların panik anları görüntülendi

Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)