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    Irak'ta Kabe maketi büyük tepki topladı

    Irak’ın güneyindeki Şii nüfusunun yoğun olduğu Kerbela kentinde kurulan Kabe maketi gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 21:11
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    Irak'ta Kabe maketi büyük tepki topladı

    Irak’ın güneyindeki Şiilerin yoğun olduğu Kerbela kentinde geçtiğimiz Şubat ayının 19’unda kurulan Kabe maketi başta Irak olmak üzere dünya genelindeki Müslümanların sert tepkisi üzerine birkaç gün sonra kaldırıldı.

    KABE'YE BÜYÜK SAYGISIZLIK

    Kent merkezinde kurulan maketin çevresinde Iraklı Şiilerin tavaf etme görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

    Irak'ta Kabe maketi skandalı- İZLE

    GELEN TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILDI

    Tepkiler üzerine İmam Hüseyin Türbesi'nin bulunduğu Külliye 23 Şubat’ta maketin kaldırılmasına karar vererek, maketin kendileri tarafından yapılmadığını belirtti.

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