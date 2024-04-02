Irak'ta kamyon, öğrencilerin arasına daldı: 6 ölü, 16 yaralı Basra'da aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförünün okuldan çıkan öğrencilerin arasına daldı. Kaza sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 16 öğrenci de yaralandı.

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İHA

Irak’ın güneyindeki Basra’da kentinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, okuldan çıkan öğrencilerin arasında daldı.

Feci kazada 6 öğrenci yaşamını yitirdi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 6 öğrencinin hayatını kaybettiği, 16 öğrencinin de yaralandığı aktarıldı.

Şoför gözaltında

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazaya neden olan kamyon şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, sürücünün fren arızası nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini iddia ettiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)