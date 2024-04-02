İHA
Irak’ın güneyindeki Basra’da kentinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, okuldan çıkan öğrencilerin arasında daldı.
Feci kazada 6 öğrenci yaşamını yitirdi
Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 6 öğrencinin hayatını kaybettiği, 16 öğrencinin de yaralandığı aktarıldı.
Şoför gözaltında
Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazaya neden olan kamyon şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, sürücünün fren arızası nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini iddia ettiği kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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