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- Irak'ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi
Irak'ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi
- İHA
- 16.01.2021 - 01:20
- Güncelleme : 16.01.2021 - 01:24
Irak’ın Selahaddin 60 bin tavuk kuş gribine yakalandı.
Selahaddin Valisi Ammar el-Cebr tarafından yapılan açıklamada, Samara ilçesinde bulunan tavuk yetiştirme kümeslerinde 60 bin tavukta kuş gribi virüsü (H5N1) teşhis edildiğini belirterek, virüse karşı önlem alamaya çağırdı.
El-Cebr söz konusu kümes alanın 3 km boyunca karantina altına alındığını vurguladı.
Irak'ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi İZLE
60 BİN İTLAF EDİLDİ
Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Hamit el-Naif, söz konusu gribin yayılmasını önlemek amacıyla bakanlığın toplantı yaptığını ve kümeslerdeki 60 bin tavuğun itlaf edilerek bölgenin 3 km boyunca abluka altına alındığını söyledi.
Kuş gribi virüsünün Dünya Hayvan Sağlık Örgütü’ne göre birçok ülkede yayıldığını aktaran el-Naif, ülkeye canlı ve donmuş tavukların ithaline yasak getirilmesini talep etti.