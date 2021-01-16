Selahaddin ilinde 60 bin tavuğun kuş gribine yakalandığı ve tavukların itlaf edildiği açıklandı.

Irak’ın Selahaddin 60 bin tavuk kuş gribine yakalandı.

Selahaddin Valisi Ammar el-Cebr tarafından yapılan açıklamada, Samara ilçesinde bulunan tavuk yetiştirme kümeslerinde 60 bin tavukta kuş gribi virüsü (H5N1) teşhis edildiğini belirterek, virüse karşı önlem alamaya çağırdı.

El-Cebr söz konusu kümes alanın 3 km boyunca karantina altına alındığını vurguladı.

Irak'ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi İZLE







60 BİN İTLAF EDİLDİ

Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Hamit el-Naif, söz konusu gribin yayılmasını önlemek amacıyla bakanlığın toplantı yaptığını ve kümeslerdeki 60 bin tavuğun itlaf edilerek bölgenin 3 km boyunca abluka altına alındığını söyledi.

Kuş gribi virüsünün Dünya Hayvan Sağlık Örgütü’ne göre birçok ülkede yayıldığını aktaran el-Naif, ülkeye canlı ve donmuş tavukların ithaline yasak getirilmesini talep etti.



