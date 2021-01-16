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    Irak'ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi

    Selahaddin ilinde 60 bin tavuğun kuş gribine yakalandığı ve tavukların itlaf edildiği açıklandı.
    • İHA
    • 16.01.2021 - 01:20
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 01:24
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    Irak'ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi

    Irak’ın Selahaddin 60 bin tavuk kuş gribine yakalandı.

    Selahaddin Valisi Ammar el-Cebr tarafından yapılan açıklamada, Samara ilçesinde bulunan tavuk yetiştirme kümeslerinde 60 bin tavukta kuş gribi virüsü (H5N1) teşhis edildiğini belirterek, virüse karşı önlem alamaya çağırdı.

    El-Cebr söz konusu kümes alanın 3 km boyunca karantina altına alındığını vurguladı.

    Irak'ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi İZLE


    60 BİN İTLAF EDİLDİ

    Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Hamit el-Naif, söz konusu gribin yayılmasını önlemek amacıyla bakanlığın toplantı yaptığını ve kümeslerdeki 60 bin tavuğun itlaf edilerek bölgenin 3 km boyunca abluka altına alındığını söyledi.

    Kuş gribi virüsünün Dünya Hayvan Sağlık Örgütü’ne göre birçok ülkede yayıldığını aktaran el-Naif, ülkeye canlı ve donmuş tavukların ithaline yasak getirilmesini talep etti.

    Irak ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi #1

    Irak ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi #2

    Irak ta kuş gribi: 60 bin tavuk itlaf edildi #3

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