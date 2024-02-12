İHA

Irak'ta yaşanan lunapark kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Ülkenin güneyindeki Vasıt kentindeki "Hayaller Şehri" adlı lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı.

16 kişi yaralandı, valilik lunaparkı kapattı

Kazada 14’ü çocuk olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

Kaza hakkında soruşturma başlatılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kazanın ardından Vasıt Valiliği lunaparkı ziyarete kapattı.

Basra'da da lunapark kazası yaşanmıştı

Ülkenin güneyindeki Basra kentinde geçen ay meydana gelen benzer bir kazada da 7 öğrenci yaralanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)