İHA
Irak'ta yaşanan lunapark kazalarına bir yenisi daha eklendi.
Ülkenin güneyindeki Vasıt kentindeki "Hayaller Şehri" adlı lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı.
16 kişi yaralandı, valilik lunaparkı kapattı
Kazada 14’ü çocuk olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.
Kaza hakkında soruşturma başlatılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kazanın ardından Vasıt Valiliği lunaparkı ziyarete kapattı.
Basra'da da lunapark kazası yaşanmıştı
Ülkenin güneyindeki Basra kentinde geçen ay meydana gelen benzer bir kazada da 7 öğrenci yaralanmıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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