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    Irak’ta milletvekilleri arasında silahlı çatışma

    Bağdat’ta Irak Meclisi’nden 2 milletvekili arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.
    • İHA
    • 12.12.2020 - 21:25
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 21:53
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    Irak’ta milletvekilleri arasında silahlı çatışma

    Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Ebu Gureyb bölgesinde Irak Meclisi milletvekillerinden Talal el-Zubai ile Kerim Ebu Sode arasında tartışma çıktı.

    İlçedeki sokakların asfaltlama çalışmaları sırasında bölgede bulunan milletvekilleri arasındaki sözlü taciz silahlı çatışmaya dönüştü.

    ÇATIŞMA PANİĞE NEDEN OLDU

    Korumaların birbirine ateş açması bölgede paniğe neden olurken, görgü tanıkları bazı vatandaşların çatışmada yaralandığını iddia etti.

    Çatışma anı çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, kaydederken kavganın neden çıktığı henüz bilinmiyor.

    Irak’ta milletvekilleri arasında silahlı çatışma #1

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