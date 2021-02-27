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    Irak'ta protestolar sürüyor: 5 ölü 271 yaralı

    Nasiriye kentinde yapılan protestolarda, güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu. Yüzlerce kişi yaralanırken 5 kişinin de öldüğü bildirildi.
    • İHA
    • 27.02.2021 - 12:58
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    Irak'ta protestolar sürüyor: 5 ölü 271 yaralı

    Irak’ta hükümete karşı olarak başlayan protestolar beşinci gününe girdi.

    Valinin görevden alınmasını ve 2019’dan bu yana hayatını kaybeden göstericiler için adalet için toplanan halk, güvenlik gülerinin sert müdahalesi ile karşılaştı.

    Göstericilere karşı uygulanan sert müdahale ülkede gerginliği tırmandırdı.

    Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu üyesi Ali Bayati konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptı.

    147’Sİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ

    Bayati yaptığı açıklamalarda son 5 günde gerçekleştirilen protestolarda iki taraf arasında çıkan çatışmada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 147'si güvenlik görevlisi olmak üzere 271 kişinin de yaralandığını duyurdu.

    “HÜKÜMET İZLİYOR”

    Ülke içindeki durumun çok tehlikeli bir hal aldığını ifade eden Bayati, “Nasıriye’de durum kontrolden çıktı ve hükümet izlerken kan dökülüyor.” dedi.

    Irak ta protestolar sürüyor: 5 ölü 271 yaralı #1

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