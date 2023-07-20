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Irak'ın başkenti Bağdat'ta sıcak dakikalar yaşanıyor.
Sadr hareketi yanlısı bir grup, İsveç Büyükelçiliği binasına girdi.
Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemler protesto edildi
Binaya giren grup, büyükelçiliğin bir bölümünü ateşe verdi. Binadan siyah dumanlar yükseldiği görüldü.
Sadr Hareketi yandaşları, bu hareketleriyle Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri protesto etti.
Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti. Sadrcılar daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.