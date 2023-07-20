Irak'ta Sadr yanlıları, İsveç Büyükelçiliği'ni ateşe verdi Bağdat'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda Es-Sadr'ın lideri olduğu Sadr hareketine bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Irak'ın başkenti Bağdat'ta sıcak dakikalar yaşanıyor. Sadr hareketi yanlısı bir grup, İsveç Büyükelçiliği binasına girdi. Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemler protesto edildi Binaya giren grup, büyükelçiliğin bir bölümünü ateşe verdi. Binadan siyah dumanlar yükseldiği görüldü.

Sadr Hareketi yandaşları, bu hareketleriyle Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri protesto etti. Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti. Sadrcılar daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.