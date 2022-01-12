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- Irak'taki Alman askerlerinin görev süresi uzatıldı
Irak'taki Alman askerlerinin görev süresi uzatıldı
Berlin yönetimi, askerlerin görev süresini 31 Ekim'e kadar uzatmaya karar verdi. Karar, Federal Meclis'te görüşülecek.
- AA
- 12.01.2022 - 15:57
- Güncelleme : 12.01.2022 - 15:58
Almanya, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında Irak'la ilgili karar aldı.
Irak'ta görev yapan Alman askerlerinin görev süresi 9 ay daha uzatıldı.
31 EKİM'E KADAR UZATMA KARARI
Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun Irak'taki Alman askerlerin görev süresinin 31 Ekim'e kadar uzatma kararı aldığını belirtti.
MAKSİMUM 500 ASKER
Kararda, asker sayısının maksimum 500 ile sınırlandırıldığı ifade edildi.
Alman askerleri, Irak ordusu ile Peşmerge güçlerine DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında eğitim desteği veriyor.
FEDERAL MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK
Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararın cuma günü Federal Meclis'te görüşülüp onaylanması bekleniyor.