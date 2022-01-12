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    Irak'taki Alman askerlerinin görev süresi uzatıldı

    Berlin yönetimi, askerlerin görev süresini 31 Ekim'e kadar uzatmaya karar verdi. Karar, Federal Meclis'te görüşülecek.
    • AA
    • 12.01.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 15:58
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    Irak'taki Alman askerlerinin görev süresi uzatıldı

    Almanya, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında Irak'la ilgili karar aldı.

    Irak'ta görev yapan Alman askerlerinin görev süresi 9 ay daha uzatıldı.

    31 EKİM'E KADAR UZATMA KARARI

    Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun Irak'taki Alman askerlerin görev süresinin 31 Ekim'e kadar uzatma kararı aldığını belirtti.

    MAKSİMUM 500 ASKER

    Kararda, asker sayısının maksimum 500 ile sınırlandırıldığı ifade edildi.

    Alman askerleri, Irak ordusu ile Peşmerge güçlerine DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında eğitim desteği veriyor.

    Irak taki Alman askerlerinin görev süresi uzatıldı #1

    FEDERAL MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK

    Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararın cuma günü Federal Meclis'te görüşülüp onaylanması bekleniyor.


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