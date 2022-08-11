Irak'taki Musul Havalimanı'nın onarımı Türk şirketlerine verildi

Musul kentindeki uluslararası havalimanının onarımını Türk şirketi olan TAV İnşaat ve 77 İnşaat ortaklığında yapılacak.

Irak'ın Musul kentindeki uluslararası havalimanının onarımını, iki Türk şirketinin yapacağı bildirildi.

Musul Valisi Necim el-Cubburi, basına yaptığı açıklamada, Musul Havalimanı'nı onarım işinin uluslararası tecrübeye sahip "TAV İnşaat ve 77 İnşaat" ortaklığına verildiğini söyledi.

Sözleşmeler imzalanda

Cubburi, daha önce yurt içi uçuşlar için kullanılan Musul Havalimanı'nın uluslararası havaalanına dönüştürüldüğünü belirterek, şirketlerle sözleşme imzalandığını dile getirdi.

"Bu havaalanı Irak için dünyaya açılan kapı olacak"

AA'nın haberine göre; Musul Valisi, onarım çalışmalarının yakında başlayacağını ve bu havaalanının Musul ve Irak için dünyaya açılan kapı niteliğinde olacağını sözlerine ekledi.