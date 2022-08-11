Petrol
97.03
-0.02%
Euro
18.4057
-0.05%
Dolar
17.8639
-0.03%
Altın
1.028
-0.13%
Borsa
283
0.00%
Bitcoin
433.416
4.40%
BTXN Coin
7.39
-1.98%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Irak'taki Musul Havalimanı'nın onarımı Türk şirketlerine verildi

    Musul kentindeki uluslararası havalimanının onarımını Türk şirketi olan TAV İnşaat ve 77 İnşaat ortaklığında yapılacak.
    • 11.08.2022 - 03:22
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 04:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Irak'taki Musul Havalimanı'nın onarımı Türk şirketlerine verildi

    Irak'ın Musul kentindeki uluslararası havalimanının onarımını, iki Türk şirketinin yapacağı bildirildi.

    Musul Valisi Necim el-Cubburi, basına yaptığı açıklamada, Musul Havalimanı'nı onarım işinin uluslararası tecrübeye sahip "TAV İnşaat ve 77 İnşaat" ortaklığına verildiğini söyledi.

    Sözleşmeler imzalanda

    Cubburi, daha önce yurt içi uçuşlar için kullanılan Musul Havalimanı'nın uluslararası havaalanına dönüştürüldüğünü belirterek, şirketlerle sözleşme imzalandığını dile getirdi.

    "Bu havaalanı Irak için dünyaya açılan kapı olacak"

    AA'nın haberine göre; Musul Valisi, onarım çalışmalarının yakında başlayacağını ve bu havaalanının Musul ve Irak için dünyaya açılan kapı niteliğinde olacağını sözlerine ekledi.

    Irak taki Musul Havalimanı nın onarımı Türk şirketlerine verildi #1


    İlginizi Çekebilir

    MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
    Gündem

    MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

    Bayburt'ta 60 bin liralık altın, sahibine teslim edildi
    3. Sayfa

    Bayburt'ta 60 bin liralık altın, sahibine teslim edildi

    Kripto paralar düşerken kazanmaya hazır mısınız?
    KuantumRobo

    Kripto paralar düşerken kazanmaya hazır mısınız?

    Görüş Bildir