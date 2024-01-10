Irak'tan ABD'ye resmi bildirim: Askerleri ülkeden çekin Bağdat yönetimi, ülkedeki durumu istikrar kavuşturma hedeflerine vurgu yaptı. Pentagon, "Çekilmeden haberimiz yok" derken, Irak'tan yapılan açıklamada ise talebin ABD makamlarına iletildiği belirtildi.

AA & Ensonhaber

Irak, ABD askerlerinden ülkeyi terk etmelerini istedi.

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, ABD'nin askeri varlığına işaret ederek, koalisyon güçlerinin varlığını sonlandırmak için ikili komisyonu çalıştırmaya başlama sürecinde olduklarını söyledi.

Irak'taki ABD askerlerinin varlığının devamı için hiçbir gerekçenin kalmadığını belirten Sudani, "Irak'ın egemenliğini korumak için hiçbir şey ihmal edilmeyecek." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Irak'tan Amerikan kuvvetlerinin çekilmesiyle ilgili bildirim almadıklarını söyledi.

Pentagon: Çekilme planından haberimiz yok

Pentagon, yaklaşık 2 bin 500 askerini söz konusu ülkeden çekmeyi planlamadığını aktardı. Bakanlık Sözcüsü Patrick Ryder, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda herhangi bir plandan (geri çekilme) haberdar değilim. DEAŞ misyonunu yenilgiye uğratmaya odaklanıyoruz.

Irak: ABD'ye bilgi verdik

Bu ifadelerin ardından, Bağdat'tan yeni bir açıklama daha yapıldı. ABD'ye, Irak'tan çekilme için müzakerelere başlanması konusunda bilgi verildiği kaydedildi.

İstikrar vurgusu

Irak'ın istikrara kavuşturulması hedefine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yüksek askeri kurul, ülkenin askeri ve güvenlik durumunun ve Irak kuvvetlerinin kabiliyetinin istikrara kavuşturulmasına karar verecek.



Ayrıca planları istişare edecek ve bu istikrara geçiş sürecini silahlı kuvvetler komutanlığına iletecek.

"Tüm anlaşmaları baltaladı"

Başbakan Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, ABD'nin ülke içindeki son eylemlerinin uluslararası koalisyon güçleri arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını kaydetmişti.