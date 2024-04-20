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Irak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Yapacağı ziyaret gelir geçer türden değil

Irak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Yapacağı ziyaret gelir geçer türden değil Irak Başbakanı Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra gerçekleştireceği ziyaretin önemine vurgu yaparak, "Bu gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak. Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.