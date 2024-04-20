Irak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Yapacağı ziyaret gelir geçer türden değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aranın ardından Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyaret öncesinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani bazı açıklamalarda bulundu.
Irak haber ajansı INA'ya göre, ABD'de temaslarını sürdüren Sudani, yaptığı açıklamalarda, Türkiye'ye terörle mücadelede destek sinyali verdi.
"Erdoğan'ın Irak ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak"
Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin gelir geçer türden olmayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı 22 Nisan'da ziyaret edeceğini kaydeden Sudani, "Türkiye Başkanı'nın Irak ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak. İki ülke arasında ilk defa meseleleri ertelemek yerine bunlara ilişkin çözüm iradesi mevcut." dedi.
Irak'tan Türkiye'ye net mesaj
Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Sudani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile su meselesine karşı da çözümü değerlendireceklerini vurguladı.
Irak Başbakanı Sudani'nin, 13 Nisan tarihinde temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'deki temasları sürüyor.
Ne olmuştu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yılın ardından ilk kez Irak'a ziyarette bulunacağını duyurmuştu.
Başkan Erdoğan'ın temaslarında, yaz aylarında düzenlenmesi beklenen operasyon tüm ayrıntılarıyla ele alınacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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