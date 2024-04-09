Irak’tan Türkiye’ye petrol teklifi: Günde 350 bin varil Irak Hükümeti, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nı yeniden canlandırmak için harekete geçiyor. Irak Petrol Bakan Yardımcısı Besim Muhammed, Kerkük ve diğer sahalardan çıkan petrolü Ceyhan'a taşıyacak boru hattını ay sonuna kadar onaracaklarını duyurdu.

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Irak Merkez Hükümeti, Kerkük ve ülkenin diğer sahalarında üretilen ham petrolü Adana’daki Ceyhan Deniz Terminali’ne ulaştıran Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nı (ITP) nisan sonunda petrol sevkiyatı yapacak şekilde hazır hale getirmek üzere çalışma yaptıklarını duyurdu.

Türkiye'ye günde 350 bin varil petrol gönderme kapasitesi oluşacak

Irak Petrol Bakanlığı'na göre, Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'ndan Türkiye'ye günde 350 bin varil petrol gönderme kapasitesi oluşacak. Boru hattının onarımlarının tamamlanmasının ardından bu kapasiteye ulaşılması bekleniyor.

Reuters’e konuşan Irak Petrol Bakan Yardımcısı Besim Muhammed, “Onarım çalışmaları devam ediyor ve depolama tesisleri de bulunan büyük bir ham petrol pompalama istasyonu tamamlandı. Boru hattının bu ay sonuna kadar faaliyetlerine başlaması ve yeniden petrol akışına hazır hale gelmesi bekleniyor" dedi.

Petrol akışı 2014 yılından beri yok

Muhammed, yürütülen çalışmaların boru hattını tam kapasiteye geri getirme operasyonlarının ilk aşaması olacağını söyledi.

2014'te DEAŞ saldırıları nedeniyle petrol akışının durduğu ITP hattının Irak topraklarından geçen kısımlarında sızıntıların tespit edildiği belirtildi.

Bu nedenle, Kerkük'ten Selahaddin ve Musul vilayetleri üzerinden Türkiye sınırına kadar uzanan hasarlı bölümleri onarmak için çalışmalar hızlandırıldı.

Gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi dikkat çekti

ITP hattına ilişkin anlaşma 2025'te sona erecek. Faaliyetlerin yeniden başlatılması, anlaşmayı uzatma görüşmelerinin parçası olarak ele alınabilir.

Bu gelişmelerin, Ankara ile Bağdat arasında yoğun diplomasi trafiği yaşanan dönemde olması dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ay Irak’ı ziyaret etmesi bekleniyor.