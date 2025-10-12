İran: ABD ile adil ve dengeli diyaloğa hazırız

Devlet televizyonu canlı yayınında ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 9 Eylül'de Mısır'ın başkenti Kahire'de imzaladığı ve karşılıklı işbirliğinin yeniden başlatılmasını öngören anlaşmanın Birleşmiş Milletler yaptırımlarının devreye girmesinin ardından geçersiz olduğunu söyledi.

Bunun işbirliğinin tamamen bittiği anlamına gelmediğini belirten Erakçi, "Kahire Anlaşması şu anda askıya alınmış durumda. Ajans ile artık işbirliği yapmayacağımızı söylemiyoruz çünkü bazı işbirlikleri bizim çıkarımıza. İlişkiler tamamen sona ermeyecek ancak Kahire Anlaşması şimdilik rafa kaldırıldı. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ajansın yeni talepleri hakkında karar verecek" diye konuştu.

"ABD İLE ADİL VE DENGELİ BİR DİYALOĞA HAZIRIZ"

İran'a BM yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayan Avrupa ülkeleri ile nükleer müzakere planları olmadığını vurgulayan Erakçi, "Şu anda Avrupalılarla müzakereler için bir temel görmüyoruz. ABD ile adil ve dengeli bir diyaloğa hazırız" dedi.

Erakçi, ABD ile aracılar üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü söyleyerek, "ABD'ye karşı tutumumuz her zaman net olmuştur. Eğer onlar eşit bir konumdan, ortak çıkarlar doğrultusunda ve karşılıklı saygıya dayalı olarak müzakere etmeye hazırlarsa, müzakereyi dikte etmekle karıştırmıyorlarsa biz de bu müzakereleri yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın İsrail ile Arap ülkelerinin ilişkilerinin normalleşmesini öngören İbrahim Anlaşmaları'na katılabileceği iddiasının sorulması üzerine Erakçi, "İbrahim Planı kutsal bir isimle anılsa da temeli Filistin halkını meşru haklarından mahrum bırakmayı, sahte ve işgalci bir rejimi tanımayı ve işgalci, suçlu, soykırımcı ve çocuk katili bir rejimle ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan hain bir plan. Bu planın ideallerimizle hiçbir ilgisi yok ve böyle bir şey asla olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

"BİLGİ BİZE RUS DOSTLARIMIZ TARAFINDAN İLETİLDİ"

Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rus yetkililerin 'Netanyahu'nun İran'la yeni bir çatışmaya niyeti olmadığını söylediğini' kendilerine bildirdiğini aktararak şunları söyledi: