İran adına casuslukla suçlanan eski askere İngiltere'de 14 yıl hapis cezası

AA & Ensonhaber

İngiltere'de Woolwich Kraliyet Mahkemesi'nde görülen duruşmada 23 yaşındaki eski asker Daniel Khalife, Resmi Sırlar Yasası ile Terörizm Yasası kapsamında suçlu bulundu.

Terörle bağlantılı kişilere destek ve İran adına casusluk suçlamalarından yargılanmayı beklerken 2023'te hapishaneden kaçan ve 3 gün sonra yakalanan Khalife, duruşma sonunda 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Khalife'nin cezasını açıklayan Yargıç Bobbie Cheema-Grubb, Khalife'nin orduya katıldığında örnek asker potansiyeline sahip olduğunu ancak defalarca yeminini ihlal ettiğini belirtti.

Khalife, mahkeme sırasında verilen cezaya herhangi bir tepki göstermedi.

TERÖR ŞÜPHELERİYLE TEMASTAN TUTUKLUYDU

İngiltere'de 6 Eylül 2023'de başkent Londra'daki HMP Wandsworth Hapishanesi'nden kaçan Khalife, kaçtıktan 3 gün sonra Chiswick'te polis tarafından yakalanmıştı.

İlk kez 27 Ocak 2023'te hakim karşısına çıkarılan ve tutuklu yargılanmasına karar verilen Khalife, İran adına casusluk yapmak, terör örgütlerine ve terörle bağlantılı kişilere destek vermekten suçlanmış, hakkındaki suçlamalar nedeniyle askerlikten de ihraç edilmişti.

Khalife'nin kaçtığı HMP Wandsworth Hapishanesi ülkenin en büyük cezaevlerinden biri olarak biliniyor.

Geçmişte yazar Oscar Wilde, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ve Alman tenisçi Boris Becker gibi isimlerin kaldığı hapishanede sadece erkek mahkumlar tutuluyor.