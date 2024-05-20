İran asıllı CNN sunucusu Amanpour'un Reisi yorumu: Ölümü, istikrarsız zamanda yaşandı Christiane Amanpour, İsrail ile İran arasında gölge savaşının açığa çıktığını söyledi. Amanpour, Reisi için "Hamaney'in halefi" ifadesini de kullandı.

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CNN'in ünlü sunucusu İran asıllı Christiane Amanpour, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölmesini yorumladı.

Amanpour, 2022 yılında Reisi ile ilginç bir an yaşamıştı. Reisi, Amanpour'dan başörtüsü takmasını istemiş, bu talebi karşılık bulmayınca röportaj yapılamamıştı.

Kazayla ilgili görüşlerini paylaşan Amanpour, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün hem İran hem de bölge için "istikrarsız bir zamana" denk geldiğini söyledi.

Reisi'nin ölümü, İsrail'in Hamas'a karşı saldırılarının sekizinci ayına girmesi ve bölgesel gerilimin tırmanmasının ardından yaşandı.

"Gölge savaşı son birkaç haftadır açığa çıktı"

Amanpour, "İsrail ile İran arasında süregelen gölge savaşı son birkaç haftadır açığa çıktı." dedi ve ekledi:

ABD ve Batı için en önemli konulardan biri de İran nükleer meselesi. Geçen haftadan beri anlıyoruz ki, Birleşmiş Milletler'in nükleer kurumu olan Uluslararası Atom Ajansı (IAEA), (ABD) her şeyin nükleer düzenleme çerçevesinde gerçekleştiğinden emin olmak için İran'la tekrar görüşmelere başlamış.

Hamaney'in halefi olarak görülüyor

Bölgedeki istikrarsızlığa işaret eden CNN sunucusu, "Bunlar göz önüne alındığında ABD'nin İran'la sorunları istikrara kavuşturmaya çalıştığı biliniyor." ifadesini kullandı.

Christiane Amanpour ayrıca, İbrahim Reisi'nin, 85 yaşındaki dini lider Ali Hamaney'in halefi olarak görüldüğünü de kaydetti.