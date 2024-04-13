İran, Basra Körfezi'nde Portekiz bandıralı yük gemisine el koydu İran medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Portekiz bandıralı yük gemisine el koyduğunu duyurdu.

AA

Orta Doğu'da gerilim yüksek...

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, İsrail'le bağlantılı olduğunu iddia ettiği bir yük gemisine Basra Körfezi'nde el koydu.

İsrailli iş adamına ait

Portekiz bandrallı ”MSC Aries" adlı geminin, Londra merkezli "Zodiac Maritime" şirketi sahibi İsrailli iş adamı Eyal Ofel'e ait olduğu iddia edildi.

İsrail ordu radyosu da X Platformundan yaptığı açıklamada "İran güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınında saldırdığı geminin bir kısmı büyük olasılıkla İsrail'e aittir." ifadelerine yer verdi.

Gemi Hindistan'a gidiyordu

Geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a gittiği kaydedilen açıklamada daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına hava saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)