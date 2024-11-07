İran: Bizim için önemli olan ABD'nin icraatları

İHA

ABD'de yapılan başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması sonrası gözler İran'a çevrilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığından, ABD'de yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin ilk açıklama geldi.

"ABD HALKI KENDİ SEÇİMİNİ YAPTI"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD başkanının seçimi o ülkenin sorumluluğunda ve ABD halkı kendi seçimini yaptı.” dedi.

"SEÇİMLER YANLIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR FIRSAT"

İran'ın ABD'deki farklı hükümetlerin politikalarından ve yanlış yaklaşımlarından çok acı tecrübeler edindiğini belirten Bekayi, son olarak şunları söyledi:

“İran için önemli olan ABD hükümetinin icraatlarıdır. Seçimler, geçmişteki hatalı yaklaşımların yeniden gözden geçirilip değerlendirilmesi için bir fırsattır.”