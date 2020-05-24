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- İran bu sene bayrama girmede geri kalmadı
İran bu sene bayrama girmede geri kalmadı
Her sene hilalin görülmediği gerekçesiyle bayrama diğer Müslüman ülkelerinden farklı olarak 1 gün sonra giren İran, bu sene aynı zamanda kutladı.
- DHA
- 24.05.2020 - 12:50
İran, hilalin görülmesi üzerine Ramazan Bayramı'nı yarın kutlayacak.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada, dün Ramazan Bayramı'nın habercisi şevval ayı hilalinin görüldüğü belirtilmişti.
Buna göre, ülkede 24 Mayıs pazar günü Ramazan Bayramı'nın başlayacağı açıklandı.
BAYRAM NAMAZINDA SOSYAL MESAFE
Ülkede bazı camilerde salgın riski nedeniyle namaz avluda açık alanda yapılırken, sosyal mesafe kuralları göz önünde bulunduruldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olduğu ülkede, bayram namazı kılınması için camilerin açılmasına izin verildi. Geçtiğimiz günlerde Kadir Gecesi için de camiler açık tutulmuştu.