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İran bu sene bayrama girmede geri kalmadı

İran bu sene bayrama girmede geri kalmadı

Her sene hilalin görülmediği gerekçesiyle bayrama diğer Müslüman ülkelerinden farklı olarak 1 gün sonra giren İran, bu sene aynı zamanda kutladı.