İran Cumhurbaşkanı Reisi: Başörtüsü çıkarma hareketlerine son verilecek Ülkesinde yaşanan ihlallere değinen Reisi, kararlı mücadele mesajı verdi. İran Cumhurbaşkanı, "Bilinçsiz ve bilgisizce başörtüsü kuralını ihlal edenleri bilgilendirmeliyiz" dedi.

AA

İran'da başörtüsü zorunluluğu, ülkenin ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

Ülkedeki Polis Teşkilatı, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlerle mücadele kapsamında düzene uymayanları uyaracak.

Uyarı dikkate alınmazsa adli makamlara sevk işlemi gerçekleştirilecek.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkede son zamanlarda artan başörtüsü kuralı ihlallerine mutlaka son verileceğini söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Reisi, geçen yıl genç bir kadının polis nezaretinde ölümünün ardından uzun süreli protestolar sırasında yaygınlaşan "zorunlu başörtüsü kuralı ihlallerine" değindi.

'Zorunlu başörtüsü kuralından taviz yok' mesajı

Başörtüsü kuralının tavizsiz şekilde uygulanacağı mesajını veren Reisi şöyle dedi:

Başörtüsü çıkarma hareketlerine kesinlikle son verilecek. Bilinçsiz ve bilgisizce başörtüsü kuralını ihlal edenleri bilgilendirmeliyiz.



Ancak organize şekilde yabancıların yönlendirmesiyle başörtüsü kuralını ihlal eden az sayıdaki bazılarının görevleri de açıktır.

"Düşman bu meydana bir planla geldi"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konuyla ilgili sözlerine işaret eden Reisi, şu ifadeleri kullandı:

Devrim liderinin söylediği üzere düşman bu meydana bir planla geldi ve biz de meydana çıkıp planlı bir şekilde çalışmalıyız.

Mahsa Emini protestoları

Tahran'da 13 Eylül 2022'de başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde ölümü ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bu süreç sonrasında ülkede bazı kadınların başörtüsü kurallarına uymadığına dair görüntüler sosyal medyada yer bulmuştu.

Bununla birlikte zorunlu başörtüsü yasasına uymadığı tespit edilen bazı işletmelerin kapatıldığına dair haberler ülke medyasına yansımıştı.

Başörtüsü ihlallerine karşı adım

İran hükümeti, kamuya açık yerlerde zorunlu başörtüsü ihlallerine para cezaları ve bankacılık hizmetlerinin engellenmesi yoluyla karşı koymayı öngören bir yasa tasarısını mayısta Meclis'e sunmuştu.