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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kum kentinde toprağa verilecek

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kum kentinde toprağa verilecek Reisi ve beraberindekiler için Tebriz'de tören düzenlenecek. Helikopter kazasında ölenlerin defnedileceği yer belli oldu.