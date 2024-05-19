İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını açıkladı.

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AA & Ensonhaber

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza yaptığı açıklandı.

Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı

İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.

Tesnim'in iddiası: Helikopterde Reisi de vardı

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.

Fars: Helikopter zorunlu iniş yaptı

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz’e gittiğini duyurdu.

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ölü ya da yaralılar hakkında bilgi yok

İran’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı: Helikopter sert iniş yaptı, ekipleri bölgeye ulaşamadı

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi.

(Fotoğraf temsilidir)

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan - İran sınırındaki Kız Kalesi barajının açılışına katılmak üzere, Doğu Azerbaycan Eyaleti'ne gitmişti.

Reisi: "Bazıları bir araya gelmemizi hoş karşılamıyor"

Aliyev ve Reisi, iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı.

Görüşmenin ardından Reisi, "Bazıları bizim bir araya gelmemizi hoş karşılamıyor fakat onların bizim için önemi yok." şeklinde açıklamada bulunmuştu.