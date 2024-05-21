İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin enkazına ilk ulaşılma anı Helikopteri kaza yapan ve yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin enkazına ilk ulaşıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Videoda enkazı bulanların feryat ettiği görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırına yakın bir bölgedeki baraj açılışı sonrası Tebriz şehrine dönüş yolunda kaza yaptı.

Türkiye tarafından gönderilen AKINCI silahlı insansız hava aracı, gece yarısı helikopter enkazını başarıyla tespit etti.

Enkazın bulunduğu ilk anlar

Kazada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından enkaz alanının bulunmasına dair ilk görüntüler kamuoyuna yansıdı.

Videoda, düşen helikopterin enkazına ulaşanların feryat ettiği ve ağladığı da duyuluyor.

Reisi'nin yüzüğü de bulundu

Kaza sonrası İran Cumhurbaşkanı Reisi'inin yüzüğü de bulundu.

Bulunan yüzüğün üstünde Allah lafzı yazıldığı görülüyor.

Ne olmuştu?

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Enkaz, Akıncı İHA'nın tespitleri sonrası bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.