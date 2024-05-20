İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin kaza yapmasının ardından, ulaşılan cenazeler taşınıyor.
Naaşlarla ilgili açıklama yapan İran Kızılayı, cansız bedenlerin Tebriz kentine nakledileceğini söyledi.
Yoğun sisle kaplı bölgeye İran ekipleri ulaşmakta güçlük çekerken, devreye Türkiye girdi.
Akıncı İHA tespit etti
Helikopter enkazının yerini, Akıncı İnsansız Hava Aracı (İHA) tespit etti. Isı kaynağı saptayan Akıncı, ilgili koordinatları Tahran makamlarına iletti.
Ardından devreye giren İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düştüğü noktayı bulmayı başardı.
Cansız bedenler görüntülendi
Helikopterden çıkarılan cansız bedenlerle ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, arama kurtarma görevlilerinin sedye üzerindeki cansız bedenlerin yanında durduğu anlar yer alıyor.
Ekibin, kazada ölenleri dağlık alandan sedyeyle taşıdığı anlar da kayıtlara geçti.
Reisi'nin helikopteri düştü
Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.
İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.
Türkiye'den İHA istediler
Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti
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