İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arayan 14 arama kurtarma personeli kayboldu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterini bulmak için görevlendirilen arama ekibinden kaybolan personel sayısı 14'e yükseldi.

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ensonhaber.com

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu konvoydaki helikopterlerden birinin kaza geçirdiğini duyurdu.

Aynı helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu öğrenildi.

Konvoyda 3 helikopterin bulunduğu, bazı bakan yetkilileri taşıyan 2 helikopterin güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştığı aktarıldı.

Kayıp personel sayısı 14'e yükseldi

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteri için görevlendirilen arama ekibinden kaybolan personel sayısı 14'e yükseldi

Sert iniş gerçekleştirildi

Yoğun sis ve aşırı rüzgar kaynaklı zor hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilen zorunlu inişin "sert bir iniş" olduğu aktarıldı.

"Kazanın nedeni hava koşulları"

İran devlet televizyonu, kazanın nedeninin hava koşulları olduğunu belirterek, ölü ve yaralı bilgisinin doğrulanamadığını duyurdu.

"Durum endişe verici"

İranlı bir yetkili Reuters'a "Helikopter kazasının ardından Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan'ın hayatı risk altında" açıklamasında bulundu.

Yetkili, hala umutlu olduklarını ancak kaza yerinden gelen bilgilerin çok endişe verici olduğunu aktardı.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammer Bakıri, arama-kurtarma çalışmalarında ordunun ve Devrim Muhafızları'nın bütün imkanlarının kullanılmasını emretti.

ABD'den açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın , İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığına dair haberler hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.