İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2 bin 127 mahkumu affetti Ramazan Bayramı nedeni ile İran'da belirli sayıdaki mahkum affedildi ve ceza indirimi uygulandı.

İHA

İran yönetimi, Ramazan Bayramı nedeni ile askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan bazı mahkumlar hakkında af kararı verdi.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, ran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e bir mektup yazarak, gerekli şartlara sahip 2 binin üzerinde mahkumun cezalarının hafifletilmesi veya affedilmesini önermişti.

İran Dini Lideri Hamaney, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bazı mahkumlara af veya ceza indirimi içeren öneriye onay verdi.

Ayetullah Ali Hamaney, böylece 2 bin 127 mahkumun af kapsamına alınması veya cezalarının hafifletilmesi ile ilgili öneriyi onayladı.

Askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumları içerdi

Söz konusu kararın, askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan 2 bin 127 mahkumu kapsadığı ve bu mahkumların af kapsamına alınarak serbest bırakılacağı veya cezalarının hafifletileceği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)