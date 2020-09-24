İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Rusya ve Türkiye ile Suriye'de koordineliyiz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Rusya ve Türkiye ile Suriye'de koordineliyiz

Suriye meselesinin özel bir koordinasyon gerektirdiğini belirten Zarif, Ankara ve Moskova ile bu ülkede birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, burada İran medyasına açıklamalarda bulundu.

Zarif, Rusya ile iyi iş birliğine sahip olduklarını ve bunu artırmanın yollarını arayacaklarını dile getirdi.

Bölgede yaşanan sorunlar olduğunu belirten Zarif, Suriye'de Rusya ve Türkiye ile koordineli hareket ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"RUSYA VE TÜRKİYE İLE..."

"Bölgemizde ciddi sorunlar var. Suriye meselesi özel bir koordinasyon gerektiriyor. Rusya ve Türkiye ile Astana müzakereleri çerçevesinde Suriye'de adımlarımızı koordine ediyoruz."

Zarif, görüşmelerde Afganistan'daki Taliban ile hükümet arasındaki barış müzakerelerini de ele alacaklarını söyledi.

LÜBNAN TEPKİSİ

Fransızların Rus makamlarla Lübnan konusunu da görüşmesini istedikleri yönündeki iddialara tepki gösteren Zarif, "Rusya ile Lübnan'ı konuşabiliriz fakat bunun önceliği yoktur. Fransız makamlarla Lübnan konusunda müzakere yaptığımı düşünmüyorum." dedi.