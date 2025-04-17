İran Dışişleri Bakanı, Hamaney'in Putin'e mektubunu değerlendirdi

İHA

Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na varışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Arakçi, açıklamalarında, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in mektubunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ileteceğini bildirdi.

MEKTUBUN İÇERİĞİNİ ELE ALDI

Arakçi, "Bu ziyaret Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in yazılı mesajını Rusya Devlet Başkanı'na ulaştırmak amacıyla önceden planlanmıştı. Ziyaretimin son bölgesel gelişmeler ve ABD ile yürütülen dolaylı görüşmeler ile eş zamanlı gerçekleşmesi, ziyaretin önemini artırdı" ifadelerini kullandı.

Dini Lider Hamaney'in Putin'e gönderdiği mektubun içeriğine dair bilgi veren Arakçi, "Mektupta, önemli uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkilere dair konulara da yer verildi" dedi.

"RUSYA'DAKİ DOSTLARIMIZLA NÜKLEER MESELELERDE YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLDUK"

Arakçi, Tahran ile Moskova arasında özellikle nükleer müzakereler konusunda geçmişten bu yana süregelen yakın iş birliğine dikkat çekerek, "Her zaman Rusya'daki dostlarımızla nükleer meselelerde yakın iş birliği içinde olduk. Çin ve Rusya ile sürekli görüş alışverişinde bulunuyor, tutumlarımızı bu istişareler doğrultusunda belirliyoruz. Bu ziyaret de bu bağlamda önemli bir fırsat" şeklinde konuştu.

"UKRAYNA MESELESİ DE GÖRÜŞMELERİN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI ARASINDA OLACAK"

Arakçi ziyareti kapsamında bölgesel gelişmelerin de ele alınacağını belirterek, "Orta Doğu'daki son durum, İsrail rejiminin sürdürdüğü saldırılar, bölgedeki güvenlik tehditleri ve Ukrayna meselesi de görüşmelerin önemli başlıkları arasında olacak" dedi.

"STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ" VURGUSU

İran ile Rusya arasında imzalanan ve Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma tarafından onaylanan stratejik iş birliği anlaşmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Arakçi, bu anlaşmanın ikili ilişkileri daha da derinleştireceğini belirtti.

Arakçi, şu ifadeleri kullandı: