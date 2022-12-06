İran Dışişleri Bakanı: Medyada gördükleriniz gerçekle uyuşmuyor

İranlı Bakan Abdullahiyan, ABD'nin, İran'ın enerji kaynaklarını istediğini, bu yüzden ülkesinde kampanya başlattığını belirterek, "Medyada gördükleriniz gerçek resimle uyuşmuyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, mevkidaşı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.

İki bakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD'nin, İran'ın petrol ve enerji kaynaklarını istediğini, bu yüzden ülkesinde kampanya başlattığını belirterek, "Medyada gördükleriniz gerçek resimle uyuşmuyor." dedi.

"İran, Bosna Hersek'in zor zamanlarında yanında oldu"

İran'ın Bosna Hersek'e her zaman için dost ülke olarak yaklaştığını ifade eden Abdullahiyan, "İran, Bosna Hersek'in zor zamanlarında yanında oldu, bundan sonra da desteğini sürdürecek. Bizim tutumumuz Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğü yönündedir." dedi.

"Çatışmaya karşı olduğumuzu yineledik"

Abdullahiyan, iki ülke arasında iş birliğinin devamı için yakın zamanda ekonomi komitelerinin bir araya gelmesini kararlaştırdıklarını söyleyerek, "Ukrayna'daki savaşa, aslında dünyanın herhangi bir yerinde olan her türlü silahlı çatışmaya karşı olduğumuzu yineledik." diye konuştu.

"Yabancıların müdahalesi ile planlı terörün zirve noktası"

Mevkidaşı Turkovic'i ABD ve Batı ülkelerinin bazı konularda İran'a yaklaşımı noktasında bilgilendirdiğini ifade eden Abdullahiyan, ülkesinde yaşanan son gelişmeleri ise "yabancıların müdahalesi ile planlı terörün zirve noktası" şeklinde değerlendirdi.

Abdullahiyan, ABD'nin, İran'ın petrol ve enerji kaynaklarını istediğini savunarak, "O yüzden de kampanya başlattılar. Medyada gördükleriniz gerçek resimle uyuşmuyor." dedi.

Turkovic de İran'ın Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekleyen bir ülke olduğuna işaret ederek, İran'ın Bosna Hersek'in dost ülkelerinden birisi olduğunu vurguladı.

"Önceliğimiz AB aday ülke statüsü almak ve NATO üyeliğine yaklaşmak"

Bosna Hersek'in dış politikada net bir tutum sergilediğini dile getiren Turkovic, "Bizler Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunu seçtik. Basit bir yol da değil. Önceliğimiz AB aday ülke statüsü almak ve aynı zamanda NATO üyeliğine de yaklaşmaktır." dedi.

Bu arada Abdullahiyan, temasları kapsamında Bosna Hersek Temsilciler ve Halklar Meclisleri üyeleriyle de bir araya gelecek.



