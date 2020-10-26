İran Dışişleri Bakanı Zarif: İslam'a hakaret, ifade özgürlüğünün istismarıdır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Müslümanlara ve İslam'ın mukaddesatına hakaretleri "ifade özgürlüğünün suistimal edilmesi" olarak niteledi.

Fransa'da, İslam'a ve Müslümanlara yönelik ırkçı, hakaret içerikli söylemler ve bu söylemlere siyasilerin destek çıkmasına, Müslüman dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabında paylaştığı mesajında, Fransa'da "ifade özgürlüğü" kisvesi altında Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlere ve Fransız yetkililerin İslam'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İSTİSMARI"

İslamın kutsallarına hakaretlerin aşırılığı besleyeceğine dikkati çeken Zarif, "Müslümanlar, sömürgeci rejimlerin güçlendirdiği ve onların kuklaları tarafından yayılan nefret kültünün temel kurbanlarıdır. Bu tür aşırılık yanlılarının menfur suçları için 1,9 milyar Müslümana ve onların kutsalına hakaret etmek, ifade özgürlüğünün fırsatçı bir istismarıdır." ifadelerini kullandı.