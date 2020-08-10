İran, düşürdüğü uçağın tazminatını ödemeye yanaşmıyor

İran, ocak ayında düşürdüğü Ukrayna Havayolları uçağının Avrupalı şirketler tarafından sigortalandığını, bu nedenle uçak için tazminat ödemeyeceğini açıkladı.

İran, ocak ayında düşürdüğü Ukrayna yolcu uçağı için daha önce tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Bugün ise İran'dan yapılan açıklamada, düşürülen uçağın tazminatını, sigortayı yapan şirketler ödesin çıkışı geldi.

"TAZMİNATI, UÇAĞI SİGORTALAYAN ŞİRKET ÖDESİN"

İran Merkezi Sigorta Kurumu Başkanı Golamreza Süleymani, "Ukrayna uçağı Ukrayna'daki Avrupalı şirketler tarafından sigortalanmıştı, İranlı şirketler tarafından değil. Bu nedenle tazminatı Avrupalı şirketler ödemeli" dedi.

Süleymani, uçakta hayatını kaybeden 176 kişinin ailelerine ödenecek olası bir tazminat hakkında ise açıklama yapmaktan kaçındı.

İRAN, 'BÜYÜK BİR HATA' DEMİŞTİ, ŞİMDİ İSE ÖDEMEKTEN KAÇIYOR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Tahran'ın hayatını kaybeden yolcuların ailelerine sunduğu tazminat önerisinin çok düşük olduğunu söylemiş, miktarı artırmak için çalışacaklarını belirtmişti.

8 Ocak'ta Tahran'dan yola çıkan yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra füze ile vurulmuştu. Tahran, ilk başta uçağı vurduklarını inkar etse de daha sonra bunu doğrulayarak "Büyük bir hata" yaptıklarını kabul etmişti.

Uçağın düşmesinden 5 gün önce İranlı komutan Kasım Süleymani, ABD'nin düzenlediği bir hava saldırısında ölmüş, İran da misilleme olarak Irak'taki Amerikan üslerini bombalamıştı.