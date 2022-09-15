İran, Ermenistan sınırına askeri birlikler yerleştirdi

Devrim Muhafızları, konuşlandırılan birlikler hakkında açıklama yaptı.

Azerbaycan'ın verdiği askeri yanıttan sonra İran ile Ermenistan arasındaki sınırda hareketlilik yaşanıyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyani, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde İran-Ermenistan sınırının değişmeden korunması gerektiğini savunmuştu.

İran-Ermenistan sınırında hareketlilik

Görüşmenin ardından, İran Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı ve piyade birimleri Ermenistan sınırına konuşlandırıldı.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Devrim Muhafızları: Yüzde 100 savaşa hazır hale getirildi

"İran-Ermenistan sınırında konuşlanan birlikler, yüzde 100 savaşa hazır hale getirildi."

Söz konusu görüşmede, bölgenin yeni bir savaşa daha tahammül edemeyeceğini dile getiren Abdullahiyan, Tahran'ın çatışmanın taraflarını itidalli olamaya davet ettiğini belirtmişti.

Azerbaycan: Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok

AA'nın aktardığına göre, Bayramov, Azerbaycan'ın komşularıyla ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını, Bakü'nün hiçbir ülkenin topraklarına göz dikmediğini vurgulamıştı.