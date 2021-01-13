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    İran, Hint Okyanusu'nda tatbikata başladı

    İran Deniz Kuvvetleri'nin, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda deniz tatbikatına başladığı belirtildi.
    • AA
    • 13.01.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 13:22
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    İran, Hint Okyanusu'nda tatbikata başladı

    İran Deniz Kuvvetleri, "Güç 99" tatbikatına başladı.

    İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre tatbikat, Umman Denizi'ne açılan Mekran kıyıları ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde yürütülecek.

    Tatbikatta, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de hazır bulundu.

    GERÇEKLEŞTİRİLECEK OPERASYONLAR

    İran donanmasına ait savaş gemileri, denizaltıların görev aldığı tatbikatta "seyir füzelerinin ateşlenmesi, yerli denizaltılardan torpidoların ateşlenmesi, kıyıda ve denizde özel harekat ekiplerinin eğitimi, insansız hava aracı ve orman operasyonları" gerçekleştirilecek.

    Tatbikat kapsamında ayrıca İran Deniz Kuvvetlerince üretilen Mekran helikopter gemisi, Bakıri ve Musevi'nin yer aldığı törenle suya indirildi.

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