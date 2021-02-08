İran, ikinci yerli koronavirüs aşısını tanıttı

İran, 'Razi Cov Pars' adındaki ikinci yerli koronavirüs aşısının tanıtımını gerçekleştirdi.

Kereç şehrinde Razi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, İran’ın ikinci yerli koronavirüs aşısı olan 'Razi Cov Pars' tanıtıldı.

İran Tıp Üniversitesi Araştırma Merkezi Başkanı Mesud Süleymani, Razi Cov Pars adlı koronavirüs aşısının tanıtım programında aşı ile alakalı bilgiler verdi.

500 KİŞİ ÜZERİNDE DENENECEK

Koronavirüs aşısında önümüzdeki günlerde birinci ve ikinci faz klinik çalışmalara başlayacaklarını belirten Süleymani, “İlk aşamada yaşları 18 ve 55 arasında olan 13 gönüllü üzerinde aşılar test edilecek. Birinci fazın diğer aşamasında ise aşı vurulduktan 9 gün sonra 120 kişi üzerinde ikinci testleri yapacağız. İkinci fazda ise korona virüs aşısını 500 kişi üzerinde test edeceğiz.” dedi.

YERLİ AŞILAMA BAŞLAYACAK

İran Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması halinde kısa zamanda yerli koronavirüs aşılama programının hayata geçirileceğini kaydeden Süleymani, klinik çalışmaların birkaç gün içerisinde başlayacağını kaydetti.

BURUN YOLU İLE DE KULLANILABİLİR

Süleymani, Razi Cov Pars koronavirüs aşısının hem vücuda enjekte edilerek hem de burun yoluyla kullanılabileceğini belirtti.

İran’ın geliştirdiği ilk koronavirüs aşısı 'Coviran Bereket’in' denemelerine, geçtiğimiz yıl aralık ayında başlanmıştı.