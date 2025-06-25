İran ile İsrail ateşkesi sonrası Tahran'a geri dönüş başladı Ateşkesle birlikte hayatın normalleşmeye başladığı İran'ın başkenti Tahran'a geri dönüşler hız kazandı.. Trafikte yoğunluğun önüne geçmek için Tahran ile kuzeydeki kentler arasındaki yollarda tüm şeritler başkente geliş için ayrıldı.