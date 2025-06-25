İran ile İsrail ateşkesi sonrası Tahran'a geri dönüş başladı

İran ve İsrail arasındaki şiddetli çatışmalar sona erdi.
İsrail'e açıktan destek vererek İran'daki 3 nükleer tesise de bombardıman uçakları ile saldırı emrini veren ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaların 12. gününde Katar'ın desteği sayesinde ateşkese varıldığını açıkladı.
Ateşkesle birlikte İran'da hayat normalleşmeye başladı..
İsrail'in saldırıları sonrası başkent Tahran'ı terk eden İranlılar geri dönüyor.
Ülkenin kuzeyinden Tahran'a yoğun dönüşlerin başlamasıyla birlikte Tahran-Çalus yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.
Yoğunluk karşısında yetkililer harekete geçti.
OTOYOLDA TÜM ŞERİTLER GELİŞ İÇİN AYRILDI
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran-Çalus otoyolunda trafik tek yönlü hale getirildi
Trafik Polisi Müdürlüğü, söz konusu yolda oluşan yoğunluğu önlemek için yolun Tahran'dan ülkenin kuzeyine gidiş yönünü kapattı.
TRAFİK KUZEYDEN YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR
Trafik kuzeyden Tahran'a doğru yoğun şekilde devam ediyor.
KUZEYDEKİ ŞEHİRLERE GİTMİŞLERDİ
İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarının artması üzerine başkent sakinleri daha çok ülkenin kuzeyinde bulunan şehirlere gitmişti.