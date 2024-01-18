İran ile Pakistan arasında tırmanan gerilimin perde arkası İki ülke, sınırda yıllardır süren gerilimi dindirme konusunda henüz sonuca ulaşamadı. Karşılıklı saldırılar, geçmişte yaşanan krizleri tekrar gündeme getirdi.

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ensonhaber.com

İran'ın Pakistan'a yönelik füze saldırıları, iki ülke sınırında yaşanan gerilimin son örneklerinden birini oluşturuyor.

İki ülke, İran'ın düzenlediği ve ölümlere yol açan füze saldırısının ardından diplomatik ilişkilerde bozulmanın eşiğine geldi. Bu saldırıya, Pakistan karşı saldırıyla yanıt verdi.

İslamabad yönetimi, İran'ı Pakistan hava sahasını ihlal etmekle suçluyor.

Yıllardır devam eden gerilim

Verile mesajlar, İran saldırılarının yol açtığı büyüyen bir krize işaret ederken, iki ülke sık sık 900 kilometre uzunluğundaki sınırları boyunca gerilimlerle karşılaşıyor.

Geçmişte yaşanan ve bazıları diplomatik ilişkileri bozan İran-Pakistan geriliminin perde arkasında meydana gelenler şu şekilde:

Aralık 2023

İran'ın terör örgütü kabul ettiği "Ceyşu'l Adl" grubu, İran'ın güneydoğu sınır bölgesi Sistan-Belucistan'daki Rask kasabasında 11 İranlı güvenlik personelinin ölümüyle sonuçlanan polis karakoluna düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi. Pakistan saldırıyı kınadı.

Haziran 2023

Pakistan ordusunun medya kanadı Hizmetler Arası Halkla İlişkiler (ISPR), silahlı "teröristlerin" Kech'in Singwan bölgesindeki kontrol noktasında iki Pakistan askerini öldürdüğünü belirten bir bildiri yayınladı.

Pakistan, savaşçıların İran'a kaçma girişimlerini engellemek için Tahran'dan yetkililerle temasa geçti.

Nisan 2023

ISPR, İran'dan gelen saldırganların Kech'in Jalgai bölgesinde sınır devriyesiyle görevli askerlerinin dördünü öldürdüğünü duyurdu.

Ocak 2023

O dönemde Pakistan'ın başbakanı olan Şahbaz Şerif, Belucistan'da İran sınırında dört güvenlik görevlisinin öldürülmesini kınadı. Panjgur ilçesinin Çukab bölgesinde yaşanan saldırının ardından Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ı konuyu soruşturmaya ve failleri sorumlu tutmaya çağırdı. İslamabad'daki İran büyükelçiliği saldırıyı kınadı.

Eylül 2021

Pakistan, İran'dan açılan sınır ötesi ateş sonucu bir askerin öldürüldüğünü söyledi. İran'daki “teröristler” suçlandı.

Şubat 2021

İran askerleri, Tahran'ın "teröristler" tarafından yakalandığını söylediği iki istihbarat görevlisini kurtarmak için Pakistan topraklarına girdi.

Nisan 2019

Pakistan, Raji Aajoi Sangar ayrılıkçı grubundan İran merkezli silahlı "teröristlerin" Belucistan'da bir otobüsteki yolculara saldırarak 10'u donanma subayı, 3'ü hava kuvvetleri personeli ve biri yabancı olmak üzere 14 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Ekim 2018

Aralarında İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat görevlilerinin de bulunduğu 12 İranlı güvenlik personelinin, Pakistan ile güneydoğu sınırında kaçırıldığı iddia edildi. Sorumluluğu Ceyşu'l Adl üstlendi. Pakistan güvenlik güçleri, kaçırılan 12 kişiden en az beşinin kurtarılmasına yardım etti.

Nisan 2018

İran Devrim Muhafızları, Sistan-Belucistan'ın Mirjaveh kentindeki karakola sınır ötesi saldırıda üç İranlı güvenlik personelinin öldürüldüğünü bildirdi.

Haziran 2017

Pakistan, ülkenin hava kuvvetlerinin Pakistan'ın Punjgur bölgesinde uçan bir İran insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Bu, İran'dan gelen bir İHA'nın Pakistan tarafından ilk kez düşürülmesi olayı olarak kayıtlara geçti.

Nisan 2017

Al Jazeera'nin aktardığına göre, Ceyşu'l Adl, Mirjaveh'de 10 İranlı sınır muhafızının ölümüne yol açan saldırının sorumluluğunu üstlendi. İran polisi, saldırıların uzun menzilli silahlarla düzenlendiğini ve "nihai sorumluluğunun Pakistan hükümetine ait olduğunu" öne sürdü.