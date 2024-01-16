Irak'ın Erbil kentinde birçok noktaya füze ve İHA saldırısı gerçekleştirildi İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentini balistik füzelerle vurduğunu duyurdu.

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ensonhaber.com

Irak'ın Erbil kentinde, başta ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyuldu.

"İran karşıtı terörist gruplar ve casuslar vuruldu"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıkladı.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerine hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara işaret edildi.

ABD askerlerinin bulunduğu üs hedef alındı

Gece yarısı sularında Erbil’de güçlü patlama sesleri duyuldu.

Yerel kaynaklar Erbil’deki ABD Başkonsolosluğu binası, Erbil’in kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Harir üssü ile Uluslararası Erbil Havaalanına bomba yüklü SİHA’lar ile füzelerle vurulduğunu aktardı.

Saldırı sonrası Uluslararası Erbil Havaalanında bütün uçuşlar askıya alınırken ABD’nin Başkonsolosluğu binasında siren sesleri yükseldi.

Mossad'ın ana karargahının da vurulduğu belirtildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan diğer bir açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Irak'ın Erbil kentinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının da balistik füzelerle hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" ifade edildi.

"İnsanlık dışı bir terör saldırısı yapıldı"

Erbil Valisi Ümit Hoşnav, kentte birçok noktada gerçekleşen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği saldırıların "insanlık dışı terörist" saldırılar olduğunu söyledi.

Vali Hoşnav, saldırı sonrası yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Erbil"e karşı insanlık dışı bir terör saldırısı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, saldırılarda kullanılan füzelerin bazılarının sivillerin yaşadığı evlere isabet ettiği, bazılarının da evlerin yakınlarına düştüğü belirtildi.

Saldırılarda bazı evlerde yangın çıktığı belirtilirken, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve yarananların da olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında saldırı sonrası evinde yangın çıkan iş adamı Peşrev Dizeyi'nin de bulunduğu, eşi ve oğlunun ise yaralandığı belirtildi.

"Asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlendi"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'de birçok noktada gerçekleşen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, saldırılara gerekçe gösterilen iddiaların "asılsız" olduğunu bildirdi.

IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, IKBY Güvenlik Konseyi'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, dün saat 23.30'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği ve saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Devrim Muhafızlarının saldırılara gerekçe olarak "İran karşıtı grupların karargahlarını hedef aldığını iddia ettiği" aktarılan açıklamada, "Bu bahane temelsizdir ve reddediyoruz. Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlendi. Erbil istikrarlı bir yer olarak hiçbir taraf için tehdit kaynağı olmadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırıların Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin açık bir ihlali" olduğu vurgulanarak, Irak merkezi hükümeti ve uluslararası toplumun "bu suça karşı sessiz kalmamaları" çağrısında bulunuldu.