İran, İsrail sınırına yakın bölgeye Kasım Süleymani'nin heykelini dikti

İran, İsrail sınırına yakın bölge olan Golan Tepeleri'ne öldürülen Kasım Süleymani'nin devasa heykelini dikti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimatla Irak'ta öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani, ülkede büyük bir kahraman haline gelmişti.

İran'ın farklı noktalarına yapılan Süleymani heykellerine bir yenisi daha eklendi.

SÜLEYMANİ HEYKELLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Son olarak İsrail sınırına yakın bölge olan Golan Tepeleri'ne, Kasım Süleymani'nin heykeli dikildi.

Heykelin açılışına katılanlar, daha sonra ise Kasım Süleymani'nin mezarını ziyaret etti.

İran, İsrail sınırına yakın bölgeye Kasım Süleymani heykeli dikti- İZLE

SÜLEYMANİ SUİKASTI

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

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İran'da heykel yarışması