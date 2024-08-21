İran: İsrail'e karadan saldırabiliriz İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsmail Heniyye suikastına ilişkin Tahran'ın İsrail'e vereceği cevabın karadan da olabileceğini belirtirken saldırının beklenmedik ve pişman edici olacağının altı çizildi.

AA

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın yanında İran'daki İsmail Heniyye suikastı da dünyanın gündeminde.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin İsrail saldırısıyla öldürülmesi, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye çıkardı.

İran'ın misilleme yapması beklenirken konuya ilişkin tehdit mesajları da devam ediliyor.

Bu kapsamda İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) açıklamalarda bulundu.

"İRAN'IN CEVABI KARADAN OLABİLİR"

İran'ın BM Daimi Temsilciliği "İran, İsrail'e tepkisini Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin sonucu belli olana kadar kasıtlı olarak mı erteledi?" sorusunu da yanıtladı.

Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın cevabının 2 belirgin sonucu olmalı. Birincisi, saldırganı, 'terör' ve 'İran'ın ulusal egemenliğini ihlal' nedeniyle cezalandırmalı. İkincisi, İran'ın caydırıcılık gücünü güçlendirmeli ve gelecekte herhangi bir saldırıyı önlemek için İsrail'i pişman etmeli." ifadeleri kullanıldı.

İran'ın tepkisinin olası bir ateşkesi olumsuz yönde etkilemekten kaçınmayı da içerdiği belirtilen açıklamada, "Muhtemelen İran'ın cevabı, İsrail'in en az ihtimal vereceği zaman ve koşullarda olacaktır. Belki, kara saldırısını göz ardı ettikleri, gözlerinin gökyüzünde ve radar ekranında olduğu bir sırada veya her ikisinden müteşekkil bir saldırı." ifadelerine yer verildi.

"DÜŞMAN VURULACAĞI ZAMANI BEKLESİN"

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, dün yaptığı açıklamada, "Şehit Heniyye'nin intikamının ne zaman ve ne şekilde alınacağını biz belirleyeceğiz ve mutlaka gerçekleşecektir." ifadelerini kullanırken, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini de "Zaman bizim lehimize. Düşman vurulacağı zamanı beklesin." demişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)