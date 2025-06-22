İran, İsrail'i ilk kez Hayber füzesi ile vurdu

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının ardından, İran İsrail'e karşı füze saldırısı başlattı. Saldırıda ilk kez Hayber füzesi kullanıldı.

HAYBER, İLK KEZ İSRAİL'E KARŞI KULLANILDI

İran Devrim Muhafızları, Tel Aviv’i hedef alan saldırılarda Hayber balistik füzesinin ilk kez sahada test edildiğini açıkladı. Çok sayıda füzenin isabet ettiği Tel Aviv’de ciddi hasar meydana gelirken, yıkıma dair yeni görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

ORTADOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD'nin İran’daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısının ardından, bölgede tansiyon hızla yükseldi. İran, misilleme olarak İsrail’e yaklaşık 30 füze fırlattı. Tel Aviv ve Hayfa başta olmak üzere çok sayıda kent hedef alındı; bazı füzeler hava savunma sistemini aşarak isabet kaydetti.

İran’ın saldırısı sonrası İsrail’de alarm sistemleri devreye girerken, Kızıl Davut Yıldızı acil yardım servisi, doğrudan ve şarapnel isabeti nedeniyle 10 çağrı aldıklarını açıkladı. Hayfa’da ağır hasar oluşurken, en az 11 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail basını, bazı füzelerin açık alanlara düştüğünü ancak Dan Gush, Shephelah ve Tel Aviv çevresinde de hasar meydana geldiğini duyurdu.

İsrail Ordusu, sığınaklardan çıkılabileceğini bildirirken, arama-kurtarma ekiplerinin sahadaki çalışmaları sürüyor. Tel Aviv’e yönelik saldırılar sabah saat 07.30’da tespit edildi ve ülke genelinde sirenler çaldı.

İRAN: "BU SALDIRININ KALICI SONUÇLARI OLACAK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, “Bu sabah yaşananlar, ciddi ve kalıcı sonuçlar doğuracak. BM’nin her üyesi, bu kanunsuz ve tehlikeli eylem karşısında alarma geçmelidir” dedi.

Arakçi, İran’ın egemenliğini koruma hakkı çerçevesinde tüm seçenekleri masada tuttuğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin BM tüzüğünü ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’nı ihlal ettiğini ifade etti.

İSRAİL'DE KISMİ OHAL İLAN EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın onayıyla, ülkede gevşetilen bazı kısıtlamalar yeniden uygulamaya alındı. Saat 03.45’ten itibaren geçerli olan yeni önlemler kapsamında okullar kapatıldı, toplu etkinlikler yasaklandı ve yalnızca temel hizmet veren işletmelere faaliyet izni verildi.

İran’ın saldırıları 13 Haziran’dan bu yana aralıklarla devam ediyor. Bugüne dek 400’ü aşkın füze fırlatan İran, bu saldırılarda farklı tipte mühimmat kullandı. İsrail savunma sistemleri füzelerin çoğunu havada imha etse de, isabet edenler ağır hasara ve can kaybına neden oldu. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda 430 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 500 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İsrail’e isabet eden füzelerde ise en az 25 kişinin öldüğü belirtildi.

İRAN'IN HENÜZ KULLANMADIĞI FÜZELER

Askerî uzmanlara göre İran, şimdiye dek kullanmadığı gelişmiş bir füze stoğuna sahip. Bu cephanelik, yüksek yıkım gücü ve teknolojik üstünlükleriyle öne çıkan yedi farklı füze türünü içeriyor:

Hızlı Kruvazör Füzeleri: Hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek bu füzeler, radarlarla tespit edilmesi zor hedefler sunuyor.

Hurremşehr-Hayber Sistemi: 2000 km menzilli Hayber, İran’ın en uzun menzilli ve yıkıcı balistik füzelerinden biri.

Fettah-2 Hipersonik Füze: 1400 km menzilli bu füze, atmosfer içinde manevra yaparak hava savunmalarını aşabiliyor.

Kâsım Balistik Füzesi: Katı yakıtla çalışan, hassas hedefleme yeteneğine sahip ve hızlı fırlatılabilen bir sistem.

Zülfikar Deniz Sistemi: 700–1000 km menzilli orta menzilli füze, gemilere yönelik özel saldırılar için tasarlandı.

Sumar Seyir Füzesi: 700–2500 km menzile sahip, yüksek irtifada uçabilen ve radar tespitinden kaçabilen bir sistem.

Ra’d Hızlı Fırlatma Füzesi: 500 km menzilli bu füze, hafif yapısıyla ani saldırılarda etkili.

Gelişmeler bölgede daha geniş çaplı bir çatışma riskini artırırken, gözler hem Washington’un hem de Tahran’ın bir sonraki hamlesinde. İran, "barış sağlanmazsa daha ileri gideriz" diyen Trump’a karşı tüm askeri opsiyonlarını açık tutuyor.