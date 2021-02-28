İran: Kadınların ve Sünnilerin haklarının ihmal edildiğini kabul ediyoruz

Tahran yönetimi, ülkedeki farklı etnik yapı ve mezheptekilerin durumuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkede kadın ve Sünnilerin haklarıyla ilgili itiraf gibi bir açıklama yaptı.

Cihangiri, Gülistan eyaletinde katıldığı bir programda ülkedeki sorunlara dair değerlendirmelerde bulundu.

"SÜNNİLERİN VE KADINLARIN HAKLARI..."

Halkın din, mezhep ve etnik yapıya bakmaksızın eşit haklara sahip olduğunu belirten Cihangiri, "Sünnilerin ve kadınların haklarının ihmal edildiğini kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cihangiri, hükümetin yönetici pozisyonlarında kadın sayısının artırılması için çabaladığını dile getirerek, Sünnilerin sorunlarının çözümünün de hükümetin yükümlülüğünde olduğunu aktardı.

"FARKLI MEZHEPTEKİ KİŞİLERİ UMUTLANDIRMALIYIZ"

Uluslararası camiada İran'ın daha güçlü bir imaj çizmesi için haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın yüksek olması gerektiğinin altını çizen Cihangiri, şunları kaydetti:

"Gençleri, kadınları, farklı etnik yapı ve mezhepteki kişileri, İran'ın geleceğine dair umutlandırmalıyız. Coşkulu seçimler düzenlemenin sonucu, her mezhep ve eğilimden İranlıların, ülkenin hepsinin ortak mülkü olduğunu hissetmesidir."