İran, Katar'daki ABD üssünü vurdu

İran-İsrail savaşına ABD'nin de fiziken dahil olmasıyla saldırılar yeni bir boyut kazandı.

ABD'nin İran'a saldırısı sonrası dünyadan tepkiler gelirken, İran'dan yeni hamle geldi.

İran, ABD'ye misillemede bulundu.

KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜ VURULDU

Katar'da sıcak dakikalar yaşanıyor...

İran, Katar'daki ABD üssünü hedef aldı. Saldırı sonrası, Katar Doha'dan patlama sesleri duyuldu.

İran operasyonun adının 'Büyük Fetih Müjdesi' olduğunu bildirdi.

ABD basınından edinilen bilgilerde, İran'ın ABD üssüne 6 füze attığı açıklandı. İsrail Medyası ise ABD üssüne 10 füze atıldığını paylaştı.

IRAK'TAKİ BİR ÜSSE DE SALDIRI DÜZENLENDİ

İran resmi haber ajansından yeni bir açıklama daha geldi.

Edinilen bilgilerde, İran'ın Irak'taki bir üsse de füze saldırısı düzenlediği öğrenildi.

UÇUŞLAR DURDU

Katar, ülke hava sahasında uçuşları geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

ABD'NİN EN BÜYÜK ÜSSÜ OLARAK BİLİNİYOR

El-Udaid Üssü, ABD’nin Orta Doğu’daki tüm hava operasyonları için karargah olarak kullanılıyor.

Doha’nın dışında yer alan ABD üssü, ABD'nin en büyük üssü olarak biliniyor.

SIĞINAKLARA GİDİN ÇAĞRISI

Bölgedeki gerginlik sebebiyle ABD’nin Katar Büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarına sığınaklara gitmesi çağrısı yaptı.

ABD’nin Katar Büyükelçiliği, internet sitesinden yapılan açıklamada, İran'ın ABD üslerine misillemesine karşılık, şu uyarı yapıldı: