İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı

İsrail'in İran'a saldırıları sonrası başlayan çatışmaların giderek alevlenmesi Hürmüz Boğazı'na ilişkin güvenlik endişelerini artırıyor.

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlamasıyla önemli bir konuma sahip.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası ve ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırılarının da ardından gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi.



İRAN MECLİSİ'NDEN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMA KARARI

İran basını bir son dakika açıklamasında bulundu.

İran basının yer verdiği bilgiye göre, İran Meclisi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ilgili kararı onayladı.

İran Parlamento Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İbrahim Azizi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına oy birliğiyle karar verildi. Ancak son karar Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’ne ait.

Öte yandan, Goldman Sachs, boğazın uzun süreli kapalı kalması durumunda petrolün varil fiyatının 100 doları aşabileceği tahmininde bulunurken, JP Morgan ise bu seviyeyi 130 dolar olarak öngörüyor.

STRATEJİK GEÇİTİN ÖNEMİ

Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan bu stratejik geçit, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu'daki üreticilerin ham petrol ve kondensat sevkiyatında kritik bir rol üstleniyor.

Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü taşınıyor. Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor.

Ayrıca, küresel LNG ticaretinin yüzde 20'si de bu boğazdan geçiyor.

TANKER SAYISINDAKİ DÜŞÜS DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Oxford Üniversitesi'nin ortak girişimi PortWatch verilerinden derlenen bilgilere göre, İsrail'in İran'a saldırısından bir gün önce 12 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nı kullanan 58 tanker ve saldırı günü olan 13 Haziran'da 69 tanker bulunurken, bu rakam 15 Haziran'da 53'e düşmüştü.