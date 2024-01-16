İran, Pakistan'da füze ve İHA saldırısı düzenledi İran'ın Pakistan’da bulunan Ceyşu'l Adl isimli örgütün iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediği açıklandı.

İHA

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın Nour News, İran’ın Pakistan’da bulunan Ceyşu'l Adl isimli grubun iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ceyşu'l Adl'e ait 2 karargahın hedef alındığı belirtilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

Bu karargahlar füzeler ve İHA’lar ile imha edildi. Dün gece de Kuzey Irak’taki MOSSAD casusluk merkezleri ve Suriye’de DAEŞ karargahı İran tarafından füzeler ile hedef alınmıştı.

Saldırıya ilişkin henüz Pakistan tarafından bir açıklama yapılmadı.

İran'da polis karakoluna saldırmışlardı

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve İran tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Ceyşu'l Adl’nin saldırılarına sahne oluyor.

Ceyşu'l Adl isimli örgütün, son olarak Aralık 2023’te Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Rask kentinde bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 11 güvenlik görevlisi ölmüştü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)