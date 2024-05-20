İran: Reisi'yi taşıyan helikopterin yeri tespit edildi İran Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kazaya uğradığı yerin tespit edildiğini duyurdu.

AA

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu konvoydaki helikopterlerden birinin kaza geçirdiğini duyurmuştu.

Son olarak İran resmi haber ajansı IRNA, Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan açıklamayı yayınladı.

Kaza bölgesinden sinyal alındı

Açıklamaya göre, helikopter ve kaza yerindeki mürettebattan birinin cep telefonundan sinyal alındı ve bölgeye askerler sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)