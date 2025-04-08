İran, Rusya ve Çin arasında nükleer görüşmeler gerçekleşti

AA & Ensonhaber

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dışişleri bakan yardımcılarının Pekin'de vardığı mutabakatların ardından bugün Moskova'da İran, Rusya ve Çin arasında uzman ve teknik düzeyde verimli ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Üç ülkenin uzman heyetlerinin toplantıda nükleer meseleyle ilgili gelişmeler, yaptırımların kaldırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı konusunda görüş ve önerilerini paylaştığını aktaran Garibabadi, tarafların yakın üçlü koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığını belirtti.

"İSTİŞARELER SÜRÜYOR"

Garibabadi, "İran, diplomasiye olan ilkesel bağlılığı temelinde ilgili tüm taraflarla istişarelerini sürdürmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, önceki günkü basın toplantısında İran, Rusya ve Çin arasında teknik düzeyde nükleer görüşmeler yapılacağını belirtmişti.