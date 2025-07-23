İran, Rusya ve Çin nükleer müzakereleri görüştü

İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın ABD'nin İran'ın tesislerini vurmasıyla sona ermesi sonrası İran'ın nükleer kapasitesi gündemden düşmüyor.

İran, Rusya ve Çin'in üst düzey diplomatları ABD ve Avrupa ile İran arasında yapılan nükleer müzakereleri ve İran'a yaptırımlar konusunu ele almak üzere Tahran'da üçlü görüşme gerçekleştirdi.

TOPLANTILARIN DEVAM ETMESİ KONUSUNDA MUTABIK KALINDI

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanlığı genel müdürleri düzeyinde yapılan görüşmede tarafların üç ülke arasında çeşitli düzeylerde yapılacak bu tür toplantıların gelecek haftalarda da devam etmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağı duyurulmuştu.