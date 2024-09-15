İran, Rusya'ya balistik füze verdiği iddialarını yalanladı İran Meclisi İdari Heyeti Sözcüsü Ali Rıza Selimi, Tahran'ın diğer ülkelere balistik füze sağladığına dair G7 ülkelerinin öne sürdüğü iddiaları kesin bir dille reddetti.

AA & Ensonhaber

Son günlerde Ukrayna ve batılı ülkelerin, İran'ın Rusya'ya balistik füze sağladığına yönelik eleştirilerine İran'dan yanıt geldi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan İran Meclisi İdari Heyeti Sözcüsü Ali Rıza Selimi, Meclis'in olağan toplantısında bazı Avrupa ülkelerinin İran aleyhine yaptığı açıklamaların ele alındığını belirtti ve İran'ın hiçbir ülkeye balistik füze vermediği ve vermeyeceğinin vurgulandığını ifade etti.

"İSRAİL, AVRUPA ÜLKELERİNE BASKI YAPIYOR"

İranlı yetkili, bu iddiaların İsrail'in Avrupa ülkeleri üzerindeki baskıları sonucunda ortaya çıktığını ileri sürdü.

İLGİLİ HABER Yemen'de Mevlid Kandili coşkusu

Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri, İran'ı Ukrayna savaşında Rusya'ya balistik füze sağlamakla suçlamıştı.